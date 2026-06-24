Három drogdílert kapcsoltak le a baranyai rendőrök egy akcióban - Videó!

Bűnügyi felügyelet alatt állt, mégsem hagyott fel a drogüzlettel egy magyarszéki férfi.

A férfi - mivel mozgástere korlátozott volt - az elmúlt három hónapban több aldíler bevonásával oldotta meg a kábítószer beszerzését és a további értékesítését is.

A fődíler azzal bízta meg egyikőjüket, hogy június 20-án reggel vegye át a részére érkező külföldi csomagküldeményt, egy másik pedig már a felső kapcsolata lakásán várta a szállítmányt, hogy aztán továbbértékesítse azt.











Miután megérkezett a futár, és Komlón átvette a küldeményt, a rendőrök sem vártak tovább, a Mecsek kommandó pillanatok alatt lecsapott. Az autóban talált csomag elsőre meglepte őket, a táskában ugyanis édességek és más élelmiszerek voltak.

A szakszerű felbontásuk azonban igazolta a gyanút: a csomagolás alatt nem édesség, hanem gondosan kiporciózott drog lapult. A nagy csomagbontás eredményeképpen bruttó 3942 gramm kristályt foglaltak le a nyomozók.

A kommandósok ezután elindultak a fődílerhez. A meglepetésszerű látogatás meghozta gyümölcsét. A rendőrök a lakásban összesen több mint fél kiló drogot találtak, továbbá több mint 2,5 millió forintot, közel 1500 eurót és egy nagy értékű autót is lefoglaltak. A két másik dílernél is kutatást tartottak, a két ingatlanban bruttó 78,86 gramm kristályos anyagot, pénzt és a kábítószer porciózásához szükséges eszközöket foglaltak le.

Mindhármukat előállították, majd a vármegyei nyomozók kábítószer-kereskedelem gyanújával hallgatták ki őket, a fődílernek pedig - akit az elmúlt pár évben már harmadszor fogtak el jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt - újra kezdeményezték a letartóztatását.

