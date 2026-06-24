Vége a pótlóbuszozásnak, befejeződött a pécsi vasúti fővonal karbantartása
2026. június 24. szerda 07:25
Befejeződött a pécsi fővonal pályakarbantartása, így újra a teljes úton járnak a vonatok a térségben, közölte a MÁV.
Azt írták, a "karbantartás során Rétszilas és Dombóvár között olyan érdemi beavatkozásokat végeztünk el, amelyek révén a 40-60-80 km/órás sebességkorlátozások megszűnnek, és a vonatok az eredeti 100-120 km/órás sebességgel roboghatnak a vonalon július végétől.
Ezáltal a jelenlegi 2,5-3,5 perces késések megszűnnek, így jobb lesz a menetrendszerűség, kiszámíthatóbb lesz a közlekedés.
A mintegy egy hónapig tartó munkálatok során a pécsi és a kaposvári InterCityk helyett Sárbogárd és Dombóvár között szállították az utasokat MÁVBuszok.
MTI
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