Vége a pótlóbuszozásnak, befejeződött a pécsi vasúti fővonal karbantartása

Befejeződött a pécsi fővonal pályakarbantartása, így újra a teljes úton járnak a vonatok a térségben, közölte a MÁV.



Azt írták, a "karbantartás során Rétszilas és Dombóvár között olyan érdemi beavatkozásokat végeztünk el, amelyek révén a 40-60-80 km/órás sebességkorlátozások megszűnnek, és a vonatok az eredeti 100-120 km/órás sebességgel roboghatnak a vonalon július végétől.

Ezáltal a jelenlegi 2,5-3,5 perces késések megszűnnek, így jobb lesz a menetrendszerűség, kiszámíthatóbb lesz a közlekedés.

A mintegy egy hónapig tartó munkálatok során a pécsi és a kaposvári InterCityk helyett Sárbogárd és Dombóvár között szállították az utasokat MÁVBuszok.





