Hídépítés Mohácsnál: a szigeti oldalon szinte biztosan nem épül kétszer kétsávos út

Miközben várhatóan már a héten megkezdik az elkészült hídelem betolását a Duna fölé, tovább tart a vita a mohácsi híd- és útépítés "racionalizásáról". Az Országgyűlésben hétfőn Hargitai János és Zsigó Róbert is erről kérdezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, a tiszás politikus válaszaiból pedig egyértelműen kiderült, a szigeti oldalon nem építenek kétszer kétsávos utat, a hidat viszont befejezik, de azt is "észszerűsítik", ahol még lehet.

A mohácsi Duna-híd projekttel kapcsolatban fordult a közlekedési és beruházási miniszterhez Hargitai János (KDNP), azt hangsúlyozva, a beruházás a Dél-Dunántúl fejlesztésének előfeltétele.

Érdemi vidékfejlesztést sürgetve azt kérte: ne önmagában nézze a projektet, hanem együtt azzal a hálózattal, amely a Fekete-tengertől Nagylakig és onnan Szegedig futó, zömmel elkészült autópálya-hálózat folytatását sürgetve.

Válaszában Vitézy Dávid tárcavezető hangsúlyozta: szükség van a vidék fejlesztésére, de "a vidékfejlesztés nemcsak arról szól, hogy mindent leaszfaltozunk", és szakmailag indokolatlan fejlesztésekbe fektetnek százmilliárdokat.



A mohácsi hidat meg kell építeni, a műszaki tartalmát, amennyire csak lehet, racionalizálni kell - jelentette ki, hozzátéve, felül kell vizsgálni az indokolatlan kifizetéseket, és ezeket az összegeket vissza kell követelni, majd kijelentette, "a lopás az nem egy Budapest-vidék vita".

Viszonválaszában a kérdező azt kifogásolta, hogy a kapcsolódó utaktól eltérően miért nem kétszer két sávos úttal kötik össze Szegedet a Dunával, míg a miniszter azt hangsúlyozta, körforgalmakkal tarkított városi-regionális út vezet a hídhoz, bármennyire is kívánják a szakaszt a "hergelés" során túldimenzionálni.

A fideszes képviselő, Zsigó Róbert felidézte, 2024 végén indult a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó, közel 30 kilométeres, 2x2 sávos út építése, és az végre lehetőséget adhat arra, hogy a bácskai térség kinyíljon gazdaságilag. Rossz hírnek nevezte, hogy a Tisza-kormány úgy döntött, a beruházást megállítja és felülvizsgálja, racionalizálja.

Szerinte a térségnek egy a 2x2 sávos útra van szüksége, hogy gazdaságilag is előre tudjon lépni. Azt kérdezte, a Tisza-kormány hajlandó-e megépíteni az alföldi oldalon is a 2x2 sávos utat?

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, a gazdaságfejlesztés nem azon múlik, hogy a Duna Aszfalt mennyi aszfaltot önt le valahol. Ez nem egy szakmai vita - folytatta - , az előző kormány a választások előtt két héttel döntött arról, hogy megemeli a Duna Aszfalt szerződését 76 milliárd forinttal. Azt kérdezte az előző kormány tagjaitól, miért emelték fel 98 százalékra az előleget? Miért fizettek ki 97 milliárd forintot a Duna Aszfaltnak néhány nappal a választások előtt?

Azt is tudakolta, miért van az, hogy a mohácsi híd drágább, mint mai áron a Pentele, a paksi és a komáromi híd együttvéve.

Kitért arra is, hogy a választások előtt a mohácsi híddal kapcsolatban megrendeltek egy tanulmányt, amely nem igazolja azt, hogy 2x2 sávos útra van szükség.

A miniszter szerint annak, hogy 2x1-ről 2x2 sávra változtatták a beruházást, egyetlen magyarázta van, hogy apropó legyen arra, hogy több pénzt fizessenek ki a vállalkozónak. A kormány ezt szeretné visszafordítani, a 97 milliárd forintot visszaszerezni, ezért döntött a beruházás racionalizálása mellett - magyarázta.

Zsigó Róbert a választ nem fogadta el, a parlament azonban igen.