Balesetet okozó rollerest keresnek a pécsi rendőrök

A baleset szemtanúit, illetve érintettjét keresi a pécsi rendőrség.

A Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága eljárást folytat közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt.

Június 6-án 15 óra 45 perckor egy férfi közlekedett egy elektromos rollerrel Pécsett a Vasút utcában, a Kálvin utca irányából az Indóház tér felé. A rolleres egy erősen jobbra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba, ahol a Vasút utca 2. szám előtt - az ütközés elkerülése érdekében - intenzív fékezésre kényszerítette a szembejövő autóbuszt. A két jármű nem ütközött össze, azonban a fékezés hatására a busz egyik utasa a padlóra esett, és megsérült. Ezt követően az ismeretlen rolleres megállás nélkül elhagyta a helyszínt a vasútállomás irányába.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, illetve a balesetről vagy a rolleres személyről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

