Kiváló minőségű dinnyével indul el a magyar dinnyeszezon - Irány a piac!

Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög- és sárgadinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz - áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben.

Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egy főre jutó éves fogyasztás pedig görögdinnyéből 10-12, sárgadinnyéből 1,5 kilogramm.

A közlemény szerint a dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Ez részben annak köszönhető, hogy a kelet-magyarországi térségben az erős fagyokat követően ültették ki a növényeket.

Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon, ami 3-4 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A termesztés szerkezetén belül elindult a korai, nagyfóliás termesztés térnyerése is. A hajtatott dinnyetermesztésnek köszönhetően a szezon jobban széthúzható, a hajtatott görögdinnye aránya ugyanakkor nem jelentős.



A nagyfóliás termesztésből származó görögdinnyék csütörtöktől jelennek meg a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görögdinnye pedig július 1-jétől válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-10. között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik.

Idén is Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görögdinnyét, mintegy 1300 hektáron. A kelet-magyarországi térségben 1245 hektár a becsült termőterület, Hevesben 270, Tolnában 265 hektáron foglalkoznak görögdinnyével.

Az idei adatok szerint szinte minden termőtájon enyhe csökkenés figyelhető meg, egyedül Baranyában maradt szinten a termőterület nagysága (130 hektár). Az ország többi részében szórványosan, összesen 270 hektáron termesztenek dinnyét.

A NAK értékelése szerint a fajtaválaszték és a termeléstechnológia terén elért jelentős fejlődésnek köszönhetően az elmúlt években számottevően javultak a termésátlagok és a termésbiztonság. A fogyasztók egyre inkább találkozhatnak hazai termesztésből származó magnélküli és kisebb méretű görögdinnyékkel is.



A jelenlegi becslések szerint mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Ennek kétharmada kerülhet a hazai boltokba és piacokra, míg a termés egyharmada az exportpiacokra. A magyar görögdinnye fő célpiacai közé tartoznak a visegrádi országok, de jelentősebb mennyiség kerül Németországba, a Baltikumba és Skandináviába is.

Ami a sárgadinnyét illeti, az elmúlt években megfigyelhető területbővülés idén is folytatódott, a becsült adatok szerint országszerte mintegy 500 hektáron foglalkoznak sárga-, illetve zöld húsú sárgadinnye termesztésével a gazdálkodók, a várt hozam elérheti a 16 500 tonnát.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete arra kéri a vásárlókat, hogy a külföldi helyett keressék a hazai görög- és sárgadinnyét.