Elképesztő: áramot vezetett a Zsolnay Mauzóleum bejárati kapujába egy pécsi férfi
2026. január 20. kedd 08:56
A Baranya Vármegyei Főügyészség előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és vagyon elleni bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki az élet elleni bűncselekmény elkövetése után hét évvel bukott le.
A vádirat szerint a férfi 2016 decemberében elhatározta, hogy Pécsett, a Zsolnay
Mauzóleum bejárati kapujába áramot vezet, azért, hogy több embert megöljön. Ennek
megvalósítása érdekében elektromos kapcsolókat, hosszabbítót, csipeszeket, illetve
szigetelőszalagot szerzett be.
Ezekből az eszközökből egy szerkezetet készített, két hosszabbítót egymáshoz
csatlakoztatott, az egyiknek a végén lévő dugaljrészt levágta és helyére csipeszeket
helyezett el.
2016 decemberében az egyik nap az éjjeli órákban a férfi a mauzóleumhoz ment és
megvárta, hogy a biztonsági őr a területet körbejárja. Amikor az őr visszatért pihenőjébe, a vádlott a mauzóleum bejáratához ment, az általa készített szerkezet egyik végét a kapcsolószekrénybe dugta, míg a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, ezáltal elektromos áram alá helyezve azt.
A vádlott ezt követően a helyszínt elhagyta.
Egy órával később a biztonsági őr az ellenőrzés során észlelte a kapun a vádlott által
felszerelt szerkezetet, ezért a veszély elhárítása érdekében a kábelt lerántotta a kapuról, mellyel leverte az áramszekrényben a biztosítékot.
A nyomozás során az elkövető személye sokáig ismeretlen maradt, azonban hét évvel
később a vádlott ellen több büntetőeljárás is indult, ugyanis különböző munkahelyein
vagyon elleni bűncselekményeket követett el.
Ekkor megállapításra került, hogy a korábbi élet elleni bűncselekményt is ő követte el.
A férfi cselekménye előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete, valamint lopás bűntettének a megállapítására alkalmas.
A bűncselekmények közül a legsúlyosabb bűncselekmény büntetési tétele 10 - 20 évig
terjedő, illetőleg akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet.
Forrás: Pécsi Járási Ügyészség
