Elképesztő: áramot vezetett a Zsolnay Mauzóleum bejárati kapujába egy pécsi férfi

A Baranya Vármegyei Főügyészség előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és vagyon elleni bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki az élet elleni bűncselekmény elkövetése után hét évvel bukott le.

A vádirat szerint a férfi 2016 decemberében elhatározta, hogy Pécsett, a Zsolnay

Mauzóleum bejárati kapujába áramot vezet, azért, hogy több embert megöljön. Ennek

megvalósítása érdekében elektromos kapcsolókat, hosszabbítót, csipeszeket, illetve

szigetelőszalagot szerzett be.



Ezekből az eszközökből egy szerkezetet készített, két hosszabbítót egymáshoz

csatlakoztatott, az egyiknek a végén lévő dugaljrészt levágta és helyére csipeszeket

helyezett el.



2016 decemberében az egyik nap az éjjeli órákban a férfi a mauzóleumhoz ment és

megvárta, hogy a biztonsági őr a területet körbejárja. Amikor az őr visszatért pihenőjébe, a vádlott a mauzóleum bejáratához ment, az általa készített szerkezet egyik végét a kapcsolószekrénybe dugta, míg a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, ezáltal elektromos áram alá helyezve azt.



A vádlott ezt követően a helyszínt elhagyta.



Egy órával később a biztonsági őr az ellenőrzés során észlelte a kapun a vádlott által

felszerelt szerkezetet, ezért a veszély elhárítása érdekében a kábelt lerántotta a kapuról, mellyel leverte az áramszekrényben a biztosítékot.



A nyomozás során az elkövető személye sokáig ismeretlen maradt, azonban hét évvel

később a vádlott ellen több büntetőeljárás is indult, ugyanis különböző munkahelyein

vagyon elleni bűncselekményeket követett el.



Ekkor megállapításra került, hogy a korábbi élet elleni bűncselekményt is ő követte el.

A férfi cselekménye előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés

bűntettének kísérlete, valamint lopás bűntettének a megállapítására alkalmas.



A bűncselekmények közül a legsúlyosabb bűncselekmény büntetési tétele 10 - 20 évig

terjedő, illetőleg akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet.