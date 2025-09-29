Elindult a férfitalálkozók ötödik sorozata az egyházmegyében

Az eddig megszokott 9 helyszínre idén is négy új témát visznek el a szervezők. A reményről, a családról, a Bibliáról, az élet tervezhetőségéről, avagy kiszámíthatatlanságáról gondolkodnak együtt a férfiak.

A Pécsi Egyházmegye férfitalálkozóinak 2021-ben indult első évét akkora érdeklődés övezte, hogy a töretlen népszerűség miatt 2025 szeptemberében már az ötödik évadot kezdik meg.

A szeptember 19-én Pécsett startolt új évadban a remény szentévéhez kapcsolódva a hit, a remény és a szeretet hármasában a reményre, mint a jelen és a jövő erőforrására tekintenek. A második témakörben a család, mint a társadalom alapsejtjét veszik górcső alá a résztvevők, majd a Biblia, mint életünk vezérfonala következik a témák sorában, végül a terveink és az élet kiszámíthatatlansága csap össze az ötödik évad utolsó témakörében.

Az első évadban a férfiak nagy sorskérdéseit állították előtérbe. A másodikban az emberi és isteni szó kérdésköreit, félelmeink és reményeink, kudarcaink és sikereink, valamint az Egyház és a világ összefüggéseinek témáit járták körbe. A 2023 őszén indult harmadik évadban személyes életünk határvonalai, közösség és magány, Isten akarata személyes életünkben, valamint gyászunk és veszteségeink kérdésköreire keresték a választ. 2024 új perspektívát kínált a férfi imádsága, a test teológiája, egymás támogatásának lehetőségei és korlátai, valamint Isten rólunk való vélekedésének üzenetében.

A Felföldi László pécsi megyéspüspök kezdeményezésére életre hívott, az édesapákat és nagyapákat, gyakorlatilag pedig minden nagykorú férfit megszólító találkozók koncepciója egy férfiakból álló csoport együttgondolkodásában forrta ki magát.

Az aktuális témát az egyházmegye kilenc településén: Pécsen, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Szigetváron, Siklóson és Bonyhádon dolgozzák fel, csak úgy férfi módra.

Felföldi László megyéspüspök és a szervezők a 2025/26-os évadban is nagy szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt - felekezeti hovatartozástól függetlenül -, akit érdekelnek a férfi lét nagy témái!

A férfitalálkozók idei első témájának helyszínei és időpontjai:

Pécs: szeptember 19. 18.00 óra

Siklós: szeptember 25. 18.00 óra

Mohács: szeptember 26. 18.00 óra

Bonyhád: október 2. 18.00 óra

Szekszárd: október 3. 18.00 óra

Paks: október 10. 18.00 óra

Tamási: október 17. 18.00 óra

Dombóvár: október 24. 18.00 óra

Szigetvár: november 7. 18.00 óra