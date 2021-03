Elalvás miatt is történt karambol múlt héten Baranyában

Az elmúlt héten is az elsőbbségadás meg nem adása volt az egyik legfőbb baleseti ok.

Baranya megye közútjain a múlt héten hatan sérültek meg közúti közlekedési balesetben. Összesen 40 közlekedési baleset történt, amelyből öt személyi sérüléssel járt.

A személyi sérüléses balesetek mind az öt esetben könnyű sérüléssel végződtek.

Az elmúlt héten az elsőbbség meg nem adása és a követési távolság be nem tartása volt a legfőbb baleseti ok, de történt baleset a vezetés közbeni elalvás, valamint körültekintés nélküli ajtónyitás miatt is.