Egy újabb borult, felhős nap vár ránk vasárnap

Vasárnap napközben ismét nagyrészt felhős idő várható, hosszabb időszakokra inkább csak délelőtt süthet ki a nap.

Napközben sokfelé megélénkül a keleties szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű.