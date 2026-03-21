Egy újabb borult, felhős nap vár ránk vasárnap
2026. március 21. szombat 18:21
Vasárnap napközben ismét nagyrészt felhős idő várható, hosszabb időszakokra inkább csak délelőtt süthet ki a nap.
Napközben sokfelé megélénkül a keleties szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Brutális karambol miatt lezárták a...
- Húsvét előtt: átfogó fogyasztóvédelmi...
- Egy újabb borult, felhős nap vár ránk...
- Eltűnt egy 31 éves pécsi nő, elindult...
- Megérkezett az ötszázadik új autóbusz...
- Új játszóhelyekkel gazdagodott a...
- Döglődik-e a bolognai rendszer?
- Eltűnnek a házak bejárata feletti...
- CPAC Hungary - Orbán Viktor: Brüsszel...
- Fázott a télen? Pedig enyhébb volt az...