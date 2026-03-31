Egy baranyai várost céloznak meg szerdán a NAV ellenőrei
2026. március 31. kedd 11:42
A NAV baranyai munkatársai szerdán Harkányban, a Kossuth Lajos utcai vendéglátóhelyeket, a vármegye egész területén pedig a helyi piacokon, kitelepüléseken a füstölt árukat, tojásokat, szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
