Cziráki Attila: a kormány kétmilliárd forinttal támogatja az új pécsi szívcentrum terveinek elkészítését
2025. október 10. péntek 15:30
A magyar kormány egyedi döntéssel kétmilliárd forint támogatást biztosít az új pécsi szív- és érgyógyászati centrum részletes kiviteli terveinek elkészítéséhez - közölte Facebook-oldalán Cziráki Attila, a Fidesz-KDNP pécsi önkormányzati képviselője, a jelenlegi szívcentrum intézetigazgatója pénteken.
Cziráki Attila azt írta, hogy a támogatás odaítélése "rendkívüli siker", a döntés pedig "a projekt komolyságát, és annak nemzeti jelentőségét" is mutatja.
A bejegyzéséhez csatolta a kormány csütörtökön megjelent határozatát, amely szerint a kabinet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ Regionális Komprehenzív Cerebro-, Kardio- és Perifériás Vaszkuláris Központ előkészítése és megvalósítása érdekében az egyetem számára kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít azonnali hatállyal az idei költségvetés terhére.
MTI
