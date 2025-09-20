Biznisz közben csaptak le a kommandósok egy drogdílerre Pécsett - Videó!

A DELTA Program keretében a pécsi rendőrök kivonták a forgalomból azt a férfit, aki kábítószerrel kereskedett. A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozói a főkapitányság Mecsek kommandósainak segítségével szeptember 12-én délután Pécsett, a Hajnóczy József utcában, egy parkolóban fogták el azt a 30 éves férfit, aki épp drogot adott el egy másiknak.

Az autójában, illetve a gyódi lakcímén is kutatást tartottak a nyomozók, összesen közel bruttó 200 gramm, különböző kábítószergyanús anyagot - fehér port, kristályos anyagot és növényi származékot -, 54 droggyanús tablettát, egy digitális mérleget, valamint közel 200 ezer forintot találtak, és foglaltak le.













A gyorsteszt THC-ra pozitív eredményt mutatott. Kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Kábítószer-kereskedelem bűntette, illetve kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt indult ellene eljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon.



Az autójában tartózkodó vevőtől szintén kábítószer gyanúját keltő anyag került elő, és a drogtesztje is pozitív lett, ezért őt is kihallgatták a rendőrök. A 28 éves hetvehelyi férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.



Az üggyel kapcsolatban egy 35 éves hetvehelyi és egy 26 éves vásárosdombói nőt is előállítottak a rendőrök, az elvégzett tesztek náluk is alátámasztották a kábítószer-fogyasztás tényét, szintén birtoklás miatt kell felelniük.