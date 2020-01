Az igazi macskajaj: autó motorterébe szorult cicát szabadítottak ki a pécsi lánglovagok

Szokatlan esethez kérték a pécsi hivatásos tűzoltók segítségét, ráadásul ez az eset „házhoz jött", számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egy autós kereste meg őket a laktanyában, mondván, egy macska mászott be a kocsi motorterébe, és a kis jószág be is szorult oda.

A tűzoltók megkérték az autóst, hogy álljon be kocsijával, majd mintegy ötvenperces munkával kiszabadították a beszorult cicát a motortérből.





Az autós hazavitte a kis állatot, aki jól van, evett és ivott, sőt, meg is fürdették a nagy kaland után.