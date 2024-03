Átadták a felújított pécsi városi sportcsarnokot

Ünnepélyes keretek között adták át a közelmúltban felújított városi sportcsarnokot kedden Pécsen.

A pécsi sportolózseni építészről, Lauber Dezsőről elnevezett létesítményben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2019 előtt elnyert 806 millió forintos támogatásból és további - egyebek mellett önkormányzati, sportegyesületi - forrásokból valósultak meg fejlesztések.



A munkálatok keretében szigetelték az épületet, kicserélték a külső nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert és a légtechnikát, energiatakarékos világítórendszert építettek ki a küzdőtér fölé, akadálymentessé tették a bejáratot, modernizálták a mosdókat és napelemeket helyeztek el a lapostetőn. Emellett korszerűsítették az eredménykijelző rendszert, a lelátót, a nézők biztonságát szolgáló tűzjelző és füstelvezető rendszert, továbbá kisebb felújításokat végeztek az épület környezetében is.



A felújított épület keddi átadóünnepségén Péterffy Attila (Pécs Jövője), Pécs polgármestere kiemelte: a városi sportcsarnok megkerülhetetlen, fontos helyszín a település életében, hiszen a város kosár- és kézlabdaklubjainak szolgál otthonául, emellett koncertek, kulturális események is helyet kapnak benne.



A városvezető közölte: a beruházás eredetileg energetikai korszerűsítést foglalt magában, de az előzetes elképzelések általános felújítási beruházásokkal is kiegészültek, például a faborítású ülőhelyek helyett székeket építettek be - mondta.

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára kiemelte: a csaknem ötven éve épült csarnok legendás magyar csapatoknak, emlékezetes nemzetközi mérkőzéseknek biztosított korábban helyszínt, és jelenleg is jól szolgálja a pécsi kosárlabdaéletet.



A főtitkár örömét fejezte ki, hogy a kosárlabda - ahogy országosan is - komoly népszerűségnek örvend a településen, a kosárlabdázás egyik fővárosában, s reményét fejezte ki, hogy a létesítmény rangos élvonalbeli és nemzetközi mérkőzéseknek ad majd otthont.



Ferenczi-Kakas Marianna, a Baranya Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke elmondta, reméli, hogy a csarnok fejlesztése jövőre folytatódik, ugyanis a küzdőtér parketta-burkolatának cseréjét is elvégeznék TAO-forrás felhasználásával.



Az 1976-ban épült Lauber Dezső Városi Sportcsarnok Pécs legnagyobb, közel háromezer ültetett néző befogadására alkalmas fedett sportcsarnoka, amely a PVSK és a PEAC kosár- és kézilabdacsapatainak is helyszínt biztosít a hazai mérkőzések idején.