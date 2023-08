Akár a Holdon, olyan kietlen a táj a József Attila és a Madách Imre utcák környékén

Nem nyelték el a szemetet

Nem mindent nyeltek el a hulladékgyűjtő-edények az elmúlt időben. Volt, amit bele sem tettek, egyebeket meg kiszedtek onnan a kukázók. Egy teljes autógumi-készlet is a helyszínen végezte. Kidobott mosdókagyló, szétvert lakások építési törmeléke is arra vár, hátha egyszer elszállítják onnan. Ha nem, úgy másik halmok felbukkanását is feltételezhetjük, a tapasztalatok alapján. Ezt azonban hiba lenne felróni a szolgáltatónak, az ottani lakók bűneiről is árulkodik a kicsiny lakótelepi környezet.