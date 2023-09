A pécsi peremkerületek buszközlekedését bírálta a képviselő

A Pécs-Hirden élő, a Pécs-Somogy bányatelepi, de a Petőfi-aknai lakosok is Pécs többi részéhez képest ritkán, olykor több órás időközökkel kapnak lehetőséget a városba való bejutásra, vagy a városból történő hazautazásra. Pécs-Hirdre a jelenlegi 103E és 104E számú úgynevezett gyorsjáratokat a korábbinál szórványosabb időközönként vehetik csak igénybe az itt élők, írta közleményében Berényi Zoltán képviselő.

"Sajnálatosan a helyi járatok menetrendjének nemrég eszközölt módosítása sem teszi lehetővé ezen településrészek lakóinak a gyors, közvetlen városba jutási lehetőség biztosítását. A Hirdre utazók a korábbitól eltérő, mindössze 8 perces menetidő helyett mára egy jelentős, fél óránál is hosszabb kerülő megtételével kell, hogy ingázzanak otthonuk és a város között, amennyiben a pécsi tömegközlekedést választják.

Nem sokkal jobb a helyzetük azoknak sem, akik Pécs-Somogy bányatelepi részéről, vagy Petőfi-aknáról szeretnének bejutni a városba, és onnan vissza, haza. Mivel ezen településrészek kiesnek a jelenleg közlekedő járatok fősodrából, így azokat a településrészeken jelenleg áthaladó járatok többsége nem érinti.



Számos lakossági megkeresést kaptam és minden alkalommal jeleztem is ezeket a városvezetés felé, de a hirdi lakosok már évekkel korábban közvetlenül Péterffy Attilának is felvázolták a szomorú helyzetet, eredmény nélkül.



Azt szeretném, hogy a pécsi városvezetés végre felülvizsgálja a peremkerületi városrészekből a városba való gyorsabb és gyakoribb bejutás lehetőségét, úgy, ahogy ez a korábbi években volt.

Akár azt is kezdeményezhetnénk, hogy a Pécs-Hird településrészen ma is közlekedő Volánbusz Zrt. járatokra is felszállhassanak a Pécsre beutazni szándékozók a helyi járatú TÜKE bérletükkel."