A Pécsi Egyházmegye elhunyt püspökeire emlékeztek

Dr. Cserháti József néhai pécsi püspök 1994-ben bekövetkezett halálának évfordulója alkalmából április 12-én este szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyéspüspök a székesegyházban.

Az 1009-ben alapított Pécsi Egyházmegyében hagyomány, hogy minden évben szentmisén emlékeznek a néhai főpásztorokra, mégpedig az utolsó elhunyt pécsi püspök, Dr. Cserháti József halála napján.

Az emberi élet titka az alap, amire építkezünk, a keresztény életnek pedig a feltámadás, aminek üzenetét lélektől lélekig adunk át - kezdte szentbeszédét Felföldi László püspök. Majd hozzátette, hogy ebben a láncolatban az elhunyt püspökeink nemzedékről nemzedékre adták át a feltámadás örömhírét és a krisztusi élet szolgálatát. Különleges és eltérő karakterek voltak, tudósok és lelki emberek, de mindnyájuk életének lényege, sorsuk központi üzenete: Krisztus feltámadt.

A főpásztor kiemelte, az elhunytak ezt az üzenetet közvetítették az Istenre és emberre figyelő szolgálatukban. „Ma pedig rajtunk a sor, hogy továbbadjuk krisztusi tanítványi életünk valóságát. Ebben az Élet Igéjét hirdetjük, nem elvont filozófiát, nem tanítást, nem jövőt formáló tudományt, hanem az életet. Ezért valóságos, minden korban és minden embernek éltető igazság és üzenet a feltámadás" - hangsúlyozta.

Krisztus szenvedése, halála és feltámadása után a tanítványok együtt voltak, dicsőítették Istent és az Úr küldött hozzájuk új szíveket, ezt kell nekünk is megvalósítani a keresztény közösség teljességéért. Életünk forrását, mely nem parancs és nem előírás, vesztettük el és ezt kel újra megtalálni a család belső megtartó erejében, a keresztény közösség összetartásában. Ez pedig azon múlik, hogy lelkileg, szellemileg és testileg hogyan tápláljuk magunkat annak érdekében, hogy megmaradjunk emberi méltóságban, családi és krisztusi közösségben - fogalmazott homíliájában a főpásztor.

A szentmise után a papok és az asszisztencia kíséretében a hívek az altemplomon keresztül a püspöki kriptába vonultak, ahol egy rövid imádsággal fohászkodtak egyházmegyénk elhunyt főpásztoraiért.

A Szent István király által 1009-ben alapított Pécsi Egyházmegye több mint 1000 éves történelmében eddig összesen 83 megyéspüspök kormányozta az Egyház hívő népét, köztük az egyházmegye első főpásztora, az észak-itáliai születésű Bonipert, később, a 15. században pedig az egyik legismertebb püspökünk, Janus Pannonius, a humanista költő.