A NAV baranyai munkatársai november 24. és 30. között kedden a mohácsi piac, csütörtökön pedig a harkányi belváros üzleteit és vendéglátóhelyeit ellenőrzik.
A mohácsi piacon is akcióznak a NAV ellenőrei
2025. november 24. hétfő 11:55
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
