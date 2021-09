A magyarországi németek pécsi oktatási központjának két intézménye is megújult

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egyik legjelentősebb beruházása vette kezdetét 2020. augusztusának közepén: 400 millió forintból teljesen megújult és kibővült a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont Szőnyi utcai óvodája.

A csaknem három évtizede működő intézmény a 2000/2001-es tanévtől az említett, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásában lévő iskolaközpont tagintézményeként működik.

A négycsoportos óvoda népszerű a magyarországi német származású szülők körében, nagyon jó hírnévnek örvend. Az oktatási programja modern, gyermekközpontú és hozzájárul a nemzetiségi identitás erősítéséhez.

Az intézményt magas fokú szakmaiság jellemzi, amihez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra. Az intézmény azonban egy olyan, az 1960-as években épült ingatlanban lelt otthonra, amely korábban szociális intézményként működött és még sosem esett át nagyobb felújításon vagy korszerűsítésen.



A Z-Line Építész Stúdió Kft. által tervezett új épület modern, energiatakarékos, megújuló energiaforrásokra alapozó megoldásokkal felszerelt, akadálymentes és gyermekbarát. A teljes felújítás során energetikai korszerűsítés zajlott az épületben: teljes külső szigetelést építettek be, új ablakokat és ajtókat, valamint korszerű fűtési rendszert is kapott az intézmény. Az épület felújításán túl az udvar is megújult, az intézmény új, korszerű tornateremmel bővült, és szeptembertől felújított, napfényes belső terek, valamint megújult konyha fogadják majd a gyermekeket.



A kivitelezési megbízást a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Pécsi Építő és Tatarozó Kft. nyerte el. A gyerekeket a felújítási munkálatok idejére az iskolaközpont másik óvodájában, illetve egy, Pécs városától bérelt óvodában helyezték el.

Az említett pécsi oktatási központ általános iskolai épülete az államtól való átvételkor leromlott állapotban volt.

2004 óta a fenntartó és az oktatási intézmény együttműködésének köszönhetően folyamatos felújításokat végeztek az épületegyüttesben, aminek eredményeként egyre modernebb és biztonságosabb tanulási környezet valósulhatott meg.

2013-ban az MNOÖ jelentős saját forrás bevonásával megvalósított egy DDOP-projektet az iskolaközpont általános iskolai szárnyának felújítására és bővítésére. A felújítás mértékét azonban akkoriban a pályázati lehetőségek és a rendelkezésre álló pénzügyi források korlátozták, így annak idején az elektromos hálózat és a világítás nem újulhatott meg. Az elmúlt tanévben kiderült: mindenképpen szükséges az elektromos vezetékek cseréje annak érdekében, hogy az épület megfeleljen a biztonsági előírásoknak.



Az intézményt fenntartó országos német önkormányzat idén nyáron kezdhette meg az állami támogatás bevonásával megvalósuló beruházást. A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes Pécsi Építő és Tatarozó Kft. végezte, a munkálatok összköltsége 70 millió forint. Az általános iskolában öt emeleten összesen 600 gyermek tanul; az épületszárny jelentős mérete miatt a felújítási munkálatokat már a 2020/2021-es tanév végén el kellett kezdeni.

A projekt részeként kicserélték a világítótesteket, valamint az iskolaépület tantermeit és folyosóit is újrafestették. A munkálatok augusztus közepére befejeződtek, így az intézmény sikeresen megkezdhette a felkészülést a szeptemberben induló oktatási időszakra.



Amreinné Pesti Ágnes, a Koch Valéria Iskolaközpont igazgatója elmondta, hogy az intézmény folytatni tudta azt a modernizációs folyamatot, amely az általános iskola, valamint a Dugonics utcai óvoda épületének felújításával és bővítésével már évekkel ezelőtt elkezdődött. Az elmúlt nevelési évben, illetve tanévben megvalósult két beruházással az iskolaközpont nem csak az előírt műszaki és biztonsági követelményeknek tud megfelelni, hanem minőségileg jobb és szebb környezetet tud biztosítani, ahol az ovis és iskolás gyermekek valóban jobban érezhetik magukat.

Ehhez a nyár folyamán megszépült új iskolaudvar is hozzájárul az általános iskola épülete előtt. Ez az udvarrész zöld gumi burkolatot kapott, felfestett színes ugróiskolákkal. Az ügyességi játékokkal a szünetekben lehetősége lesz a diákoknak - és nem csak a legifjabbaknak -, hogy mozgásigényüket játékos formában kielégítsék. Az iskolaközpont köszönetet mond a pénzügyi támogatásért és a szükséges építési munkálatok kivitelezéséért.



Mindkét beruházás a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével valósult meg, az ünnepélyes átadásra szeptember 2-án délelőtt került sor. A rendezvényen többek között részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.