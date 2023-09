A kölkedi fiatal, Czimmer Bálint bajnoki címet szerzett a Szakmák Európa-bajnokságán!

A magyar csapat minden idők legsikeresebb eredményét érte el a Szakmák Európa-bajnokságán, az EuroSkills versenyen. A kölkedi fiatal, Czimmer Bálint Európa-bajnok lett. A fiatalokat hétfőn este a budapesti repülőtéren Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára köszöntötte.

- Büszkék vagyunk a Szakmák Európa-bajnokságán, az EuroSkills versenyen indult magyar fiatal szakemberek teljesítményére, a magyar csapat minden idők legsikeresebb eredményét érte el - hangsúlyozta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a magyar csapatot fogadva.

Elmondta, összesítésben a 32 ország között a magyar csapat végzett a második helyen Svájc után, megelőzve az osztrák és a francia csapatokat.



Kiemelte, hogy nemcsak Európa-bajnok lett az informatikai rendszerüzemeltető versenyszámban a magyar csapat, hanem elnyerte az Európa Legjobbja címet is a versenyen, mert a legmagasabb, 799 pontot szerezték meg a lehetséges 800-ból.



Az államtitkár ismertette, hogy a magyar csapat a Gdanskban megrendezett EuroSkills versenyen 5 arany, 1 ezüst, 4 bronz érmet, és 7 kiválósági érmet szerzett, azaz 22 szakmából 17-ben érmesek lettek.



Hankó Balázs szerint a következő feladat a Szakmák Világbajnokságát, a WorldSkills versenyt Magyarországra hozni.



"Azt szeretnénk, hogy ezen a sikeren felbuzdulva, válasszák a szakmát a fiatalok, mert egyszerre vagyunk jók informatikában, mechatronikában, robotikában, szépségápolásban, betegápolásban, a szoba-festő, a szárazépítő szakmákban" - mondta.

Magyarország 2023. szeptember 5-9. között nyolcadik alkalommal vett részt a Szakmák Európa-bajnokságán, a EuroSkills Gdansk 2023 versenyen, melyen 32 országból mintegy 600 fiatal szakember mérte össze tudását 42 hivatalos versenyszámban és 1 bemutató szakmában.



Európa-bajnok lett informatikai rendszerüzemeltető versenyszámban, csapatversenyben Bandúr Tamás és Koncsik Zsolt, akik - a magyar versenyzők által elért legmagasabb pontszámmal - a Nemzet Legjobbjai címet is elnyerték. Az összes versenyszám eredményeit tekintve a legmagasabb pontszámmal Best in Europe díjjal Európa legjobbja lettek.



Szintén Európa-bajnok lett Hidvégi János webfejlesztő, Nagy Dániel épületasztalos, Czimmer Bálint festő (képünkön balra az első), díszítőfestő és Offner Márton víz-, gáz- és fűtésszerelő.

Ezüstérmes lett ipari robotika versenyszámban, csapatversenyben Farkas Bálint és Kovács Erik.



Az államtitkár által említett, szakmák olimpiájának is nevezett WorldSkills megméretést tavaly Olaszországban rendezték, ahol Czimmer Bálintaz 5. helyen végzett, s kiválósági díjat nyert díszítőfestő versenyszámban.

A szakmák, a szakképzés csúcsát szimbolizáló, a Szakmák Olimpiájaként ismert WorldSkills versenyek rendszere több mint hatvan éves múltra tekint vissza.

A WorldSkills Hungary program részeként Magyarország fiatal szakemberei két nemzetközi versenysorozatban, a kétévente megrendezendő WorldSkills és EuroSkills versenyeken mérettetik meg magukat.

A versenyeken az egyes szakmák hazai válogatóversenyén legkiválóbb eredményt elérők képviselhetik az országot.

A nemzetközi versenyek nem csak szakmai elismerést és sikert hozhatnak, hanem egy életre szóló élményt és is nyújtanak. Minden bizonnyal Czimmer Bálint életében is mérföldkövet jelentett az olaszországi Bolzanóban tavaly megrendezett verseny, amelyre az indulás jogát a WorldSkills i 2022 válogatójának hazai döntőjének megnyerésével vívta ki.

A fiatalember a festő-mázoló végzettséget a Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégiumban. Wensofszky Péternél tanult, aki a hazai versenyre is felkészítette a pécsi technikum tanáraival közösen.