A dobogón végeztek a baranyai kommandósok
2025. szeptember 01. hétfő 18:32
A baranyai rendőrök magyar rendőri műveleti egységek kategóriában harmadik helyezést értek a budapesti versenyen.
Idén hetedik alkalommal, augusztus 27-28-án rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és a Ludovika Sportegyesület a fiatalon elhunyt rendőr hadnagy nevét viselő Somorjai Gábor Emlékversenyt és Nemzetközi Rendészeti Szakmai Kupát.
Az indulók között rendőrhallgatók, hivatásos rendőrök, több rendőri műveleti egység, a honvédség csapatai, fegyveres biztonsági őrök és külföldi rendőrcsapatok is képviseltették magukat.
A versenyzőknek a kilenc állomás során többek között taktikai elsősegélynyújtásban, lövészetben kellett összemérni a tudásukat, de akadálypályát is teljesíteniük kellett, és voltak erőnléti, ügyességi, intézkedéstaktikai feladatok is.
A Mecsek Közterületi Támogató Alosztály öt kommandósa a magyar rendőri műveleti egységek kategóriában harmadik helyezést ért el.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A dobogón végeztek a baranyai...
- Arculatot váltott a Pécsi...
- Megkezdte a posta az...
- Napsütéssel indul a kedd, aztán...
- Éljetek, szeressetek, álmodjatok,...
- Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az...
- Baranyában is megszűnt a tűzgyújtási...
- Majka beteget jelentett, elmarad a...
- Idén is kérhetik a szülők a HPV...
- Pécsiek az szt-tisztek listáján