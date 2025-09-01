A dobogón végeztek a baranyai kommandósok

A baranyai rendőrök magyar rendőri műveleti egységek kategóriában harmadik helyezést értek a budapesti versenyen.

Idén hetedik alkalommal, augusztus 27-28-án rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és a Ludovika Sportegyesület a fiatalon elhunyt rendőr hadnagy nevét viselő Somorjai Gábor Emlékversenyt és Nemzetközi Rendészeti Szakmai Kupát.



Az indulók között rendőrhallgatók, hivatásos rendőrök, több rendőri műveleti egység, a honvédség csapatai, fegyveres biztonsági őrök és külföldi rendőrcsapatok is képviseltették magukat.



A versenyzőknek a kilenc állomás során többek között taktikai elsősegélynyújtásban, lövészetben kellett összemérni a tudásukat, de akadálypályát is teljesíteniük kellett, és voltak erőnléti, ügyességi, intézkedéstaktikai feladatok is.



A Mecsek Közterületi Támogató Alosztály öt kommandósa a magyar rendőri műveleti egységek kategóriában harmadik helyezést ért el.