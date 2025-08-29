Véget ért a pótfelvételi eljárás a PTE-n is, csaknem ezer jelentkezőt vettek fel

Csaknem ezer jelentkezőt vett fel a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a pótfelvételi eljárásban, ami több mint 25 százalékos növekedést jelent az előző évi eredményhez képest.

A Pécsi Tudományegyetem nagy várakozással tekintett a 2025. évi pótfelvételi eljárás elé, hiszen már az általános eljárásban több jelentkezőt (6286 főt) vett fel Magyarország első egyeteme, mint a 2024. évi általános és pótfelvételi eljárás során összességében (6273).

A pótfelvételi eljárásban meghirdetett 145 szakra összesen 1747, mintegy 600-zal több jelentkezés érkezett, mint egy évvel ezelőtt. A nagy érdeklődés annak is köszönhető, hogy idén nagyobb számú, a 145 szakból 73 szakot állami ösztöndíjas képzésben tudott meghirdetni a PTE.



Lengvárszky Attila oktatási igazgató örömmel adott tájékoztatást a friss adatokról: "Az idei, 2025. évi pótfelvételi eljárás eredménye nem maradt el a várakozásainktól: összesen 907 jelentkezőt tudtunk felvenni a pótfelvételi eljárásban, ami 249 fős, vagyis 27,5 százalékos növekedést jelentett az előző évi pótfelvételi eredményekhez képest. A legnépszerűbb szakok, a legnagyobb érdeklődésre számot tartó képzések az idei pótfelvételi eljárás során az orvos- és egészségtudomány képzési területen az ápolás-betegellátás szakon, az ápoló szakirányon és az orvosi diagnosztikai analitikus szakon, a pedagógusképzési területen az óvodapedagógus és a gyógypedagógus képzésen, a jogi képzési területen a jogász osztatlan és az igazságügyi igazgatási távoktatási szakokon volt észlelhető" - ismertette az igazgató.

Új szakok is indulnak a pécsi egyetemen 2025 őszén:

paksi helyszínnel a Műszaki és Informatikai Kar gondozásában 30 villamosmérnököt fognak képezni a Paksi Atomerőművel kötött megállapodás értelmében, de nagy érdeklődés mellett két unikális képzés is indul a PTE Művészeti Karán: a színművész és a színházrendező szak.



A 2025/26. tanév őszi félévében a nemzetközi hallgatókkal, továbbá a doktori és a szakirányú továbbképzésekkel együtt várhatóan mintegy 9000 új belépő hallgató kezdi meg a tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen.



