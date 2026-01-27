Jelentős gyógyszerfejlesztési program zárult a Pécsi Tudományegyetemen
2026. január 27. kedd 12:17
Szabadalmi bejelentések és publikációk mellett új terápiás eljárások kifejlesztését szolgáló eredményeket is hozott a Pécsi Tudományegyetem (PTE) vezetésével négy éven át zajló gyógyszerfejlesztési program - tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény kedden az MTI-t. Az 1,2 milliárd forintból végrehajtott programban több mint száz kutató vett részt.
A PTE közleménye szerint a gyógyszerfejlesztési kutatás középpontjában az emberi sejt energiatermelésért felelős egységének, a mitokondriumnak a kutatása, működésének feltárása állt.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával zajló program kapcsán Kollár Lászlót, a kutatás vezetőjét idézve kiemelték, hogy e terület vizsgálata azért kitüntetett jelentőségű, mert sok betegség kialakulásának hátterében e sejtalkotó működési zavarai húzódnak meg.
Közölte: az orvosi, a természettudományi és a gyógyszerésztudományi kar, valamint a klinikai központ több mint 100 kutatója több szabadalmi bejelentésben és csaknem száz, nemzetközi szakmai folyóiratban publikált közleményben működött közre a projekt keretében.
Kollár László szerint a kutatás társadalmi hatása is jelentős lehet, hiszen nagy halálozási aránnyal járó, gyakran gyógyíthatatlan betegségek esetében hasznos eredményei lehetnek a programnak.
A kifejlesztés alatt álló új terápiás eljárások életeket hosszabbíthatnak, illetve menthetnek meg, de esetenként esélyt látunk a korábbi, rendkívül drága terápiás beavatkozások kiváltására jelentősen költséghatékonyabb lehetőségekkel - idézték a PTE közleményében a szakembert.
MTI
