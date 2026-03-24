Elköltözött a Klinikai Központ gyermekonkohematológiai osztálya

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának Onkohematológia Osztálya 2026. márciusában a József Attila utcai telephelyről az Akác utcai telephelyre költözött.

A fejlesztés célja, hogy az osztály korszerűbb, tágasabb és gyermek- valamint családbarátabb környezetben működhessen. Az új helyszínen a korábbi hét helyett kilenc kórterem áll rendelkezésre, ezek közül öt saját fürdőhelyiséggel. Három csíraszám-csökkentett kórtermet is kialakítottak, amelyek a súlyosan immunszupprimált, például leukémiával kezelt gyermekek biztonságos ellátását szolgálják.

A többfunkciós játszószoba - amely egyben szülői étkező és tanulóhelyiség is - két és félszer, a váróterem háromszor nagyobb a korábbinál.

A pszichológusok külön helyiségben tudnak a gyermekeknek és a szülőknek segíteni. A rendszeres országos és nemzetközi konzultációk elkülönített, hangszigetelt helyiségben tudnak megvalósulni, így biztosítva a magasabb szakmai színvonal mellett az adatvédelmet is.



A fejlesztés lehetővé teszi, hogy az osztály a régiós ellátás mellett egyes betegségek - így különösen az akut mieloid leukémia és a csecsemőkori leukémiák - esetében országos progresszív ellátási feladatokat is ellásson.



Az Akác utcai telephelyen történő átalakítás közel 140 millió forintos költségét a PTE Klinikai Központ biztosította, a beteg- és családbarát környezet kialakítását számos magánszemély és vállalkozás támogatta, részben a gyermekonkológiai ellátást segítő alapítványokon - köztük az Eurakvilo és a Tölösi Péter Alapítványon - keresztül.



Az osztály a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat egyik centruma, és Somogy, Tolna, Baranya és Zala vármegyék mintegy 1,1 millió lakosát lefedő gyermekonkológiai ellátásért felel. A régióban évente 30-40 új daganatos vagy leukémiás gyermeket kezelnek (ez az országos szám 10-15%-a), emellett további 20-30 beteg szorul fekvőbeteg-ellátásra különböző hematológiai és egyéb kórképek miatt.



Az osztály ünnepélyes sajtónyilvános átadását 2026. március 24-én délután tartották, amelyen részt vett és beszédet mondott Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke, Decsi Tamás, a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, Szili Katalin az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány képviseletében, és Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos.

A jelenlévőket Ottóffy Gábor osztályvezető orvos vezette körbe az új részlegen.

