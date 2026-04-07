Bioreaktort, robotsebészeti rendszert is beszerzett a PTE egy fejlesztés részeként

Konzolos robotsebészeti rendszert, élő sejtek és szövetek tenyésztésére alkalmas bioreaktort szereztek be, épületeket korszerűsítettek, valamint több száz képzést szerveztek a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) egy 3,8 millárd forintos fejlesztési program keretében.

A baranyai felsőoktatási intézmény közleménye szerint a gyakorlatorientált felsőoktatási képzések erősítése, az egyetemi infrastruktúra korszerűsítése, valamint a hallgatók és az egyetemi dolgozók kompetenciáinak fejlesztése érdekében életre hívott projekt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból valósult meg.

A fejlesztés részeként energetikai felújítás valósult meg a PTE klinikai egységeinél, valamint a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet szentmiklóshegyi épületében.



Az eszközbeszerzések terén a PTE - vidéken elsőként - egy Da Vinci Xi típusú duál konzolos robotsebészeti rendszert szerzett be, az orvosi kutatás és a gyakorlati képzés támogatására egy - élő sejtek és szövetek tenyésztésére alkalmas - bioreaktort helyezett üzembe, továbbá több mint 1100 informatikai készüléket vásárolt a digitális oktatási infrastruktúra erősítése érdekében.

A projekt fontos elemeként a képzések fejlesztése és a készségek erősítése érdekében összesen 320 képzési programot szerveztek, amelyeken több mint 7 ezer hallgató és egyetemi munkatárs vett részt - olvasható a közleményben.