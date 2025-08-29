Viharos széllel zivatarok érkezhetnek szombaton
2025. augusztus 29. péntek 20:08
Szombaton felhős időre és csupán kevés napsütésre van kilátás, többfelé várható zápor, zivatar, de a Tiszántúlon inkább csak estétől növekedhet határozottabban a csapadékhajlam.
Nyugatabbra viszont egyes helyeken akár ismétlődő jelleggel fordulhat elő csapadék - elsősorban nyugaton néhol akár tartós eső is.
Gyakran megélénkül, ma főként az Alföld déli, délkeleti részén több helyen meg is erősödik a délies irányú szél, amely holnap délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul.
A zivatarokat azonban viharos széllökések is kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 17 és 24 fok között valószínű, de a keleti, északkeleti határvidék derült, hidegre hajlamos részein ennél több fokkal alacsonyabb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
MTI
