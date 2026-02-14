Viharos széllel érkezik meg a hidegebb levegő vasárnap
2026. február 14. szombat 19:30
A még kevésbé felhős tájakon is megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, mely vasárnap reggeltől északnyugat felől szakadozik, csökken - ekkor a Dunántúlon nagyobb területen legalább néhány órára a nap is kisüthet.
Késő délutántól, kora estétől délnyugat felől egyre több helyen ered el az eső, záporeső, amelyet a hajnali óráktól egyre nagyobb területen havas eső, havazás vált - ezzel együtt északnyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam.
A csapadékzóna a késő délutáni órákra elhagyja a délkeleti országrészt is, ugyanakkor a Tisza mentén továbbra is kialakulhat záporos csapadék.
A délkeletiről keletire, majd estétől északiasra forduló szelet késő estétől egyre többfelé erős, majd a Dunántúlon és északkeleten több helyen viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, az északnyugati tájakon és az északi völgyekben fordulhatnak elő ennél pár fokkal alacsonyabb értékek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 0 és +5 fok között várható - a legtöbb helyen napközben tovább csökken a hőmérséklet -, ennél a kevésbé szeles tájakon lehet néhány fokkal enyhébb idő.
MTI
