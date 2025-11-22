Vasárnap már nem várható havazás, de marad a hideg
2025. november 22. szombat 18:14
Vasárnap nyugat felől vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet.
Az északi országrészben még elszórtan előfordulhat időszakosan hószállingózás.
Az északias szél vasárnap egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira fordul, ma napközben főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten előfordulhatnak erős, néhol akár viharos széllökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és + 1 fok között alakul, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal hidegebb, míg a Nyírségben akár enyhébb is lehet az idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -2 és +4 fok között valószínű.
MTI
