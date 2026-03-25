Új hajóval bővült a vízirendészet dunai flottája

Új hajóval bővült a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járműparkja.

A police.hu oldalon kedden közzétett tájékoztatás szerint az egyedi gyártású, nagy teljesítményű, többcélú hajó Lengyelországban készült. Az alumíniumötvözetből épített, 10,5 méter hosszú és 2,6 méter széles, 6,5 tonna tömegű vízi jármű a kialakításának köszönhetően egész évben használható.

Maximális sebessége óránként 55-75 kilométeres.



A hajó multifunkcionális feladatellátásra alkalmas: több ember egyidejű szállítása mellett mentési tevékenységek végrehajtására is használható, fedélzetén önálló áramtermelő rendszer, valamint nagy teljesítményű radar- és szonárberendezés is rendelkezésre áll.

A jármű a búvártevékenységek támogatásában is kiemelt szerepet tölthet be, így komplex módon járul hozzá a vízirendészeti, mentési és ellenőrzési feladatok színvonalának növeléséhez - ismertették a közleményben.