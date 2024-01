Tovább emelkedtek januárban a családtámogatások

A kormány 2010 óta azért dolgozik, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon álljon, a családok folyamatosan erősödjenek, a családalapítás és a gyermekvállalás ne ütközzön akadályba, valamint nehéz időkben is képes legyen megvédeni az elért eredményeket - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap az MTI-vel.



Hornung Ágnes a közleményében hozzátette: ennek köszönhetően egyebek mellett több családi ellátás összege is tovább emelkedett januárban. A gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege 2010 óta így több mint háromszorosára, a gyermekek otthongondozási díja (gyod) öt év alatt több mint két és félszeresére emelkedett. 2024. január 1-től az úgynevezett diplomás gyed-ben részesülők is magasabb összegre számíthatnak. A januári ellátásokat a februári kifizetésekkor már emelt összegben kapják az érintettek.



Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány számára 2010 óta kiemelt jelentőségű a gyermeket nevelő családok támogatása. Ennek részét képezi, hogy 2010-hez képest a gyed havonta folyósítható maximális összege 2024-re több mint háromszorosára nőtt. A minimálbér emelésének köszönhetően a gyed maximális összege bruttó 373 520 forintra emelkedett, míg a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 186 760 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 228 200 forintra nőtt - írta.



Kiemelte: a minimálbér emelkedésének hatására 2024. január 1-jétől nőtt az önellátásra képtelen gyermeket gondozó szülők számára járó gyermekek otthongondozási díjának (gyod) összege is. A gyod összege a bevezetéskor, 2019-ben bruttó 100 000 forint volt havonta.



A kormány vállalta, hogy az ellátás összege évről évre növekedve 2022-re eléri a minimálbér szintjét, így 2024-ben a minimálbér emelkedésével a gyod összege 266 800 forintra nőtt. Emellett emelkedett a gyermekápolási táppénz maximális összege is, amelyet a dolgozó szülők a 12 évesnél fiatalabb, beteg gyermekük gondozása alatt igényelhetnek. Ennek napi maximális összege 17 787 forintra nőtt. Januártól ezeket a támogatásokat automatikusan emelt összegben kapják az érintettek - olvasható Hornung Ágnes közleményében.