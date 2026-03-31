Szinte hihetetlen: szerdán már napsütésre is számíthatunk!
2026. március 31. kedd 15:47
Szerdán a némi fátyol- és a nappal képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap, és már csak helyenként fordulhat elő gyenge eső, zápor, leginkább a délelőtti órákban.
Napközben nagy területen megerősödik, kiemelten a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik az északias szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően 1 és 7 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 10 és 16 fok között alakul.
MTI
