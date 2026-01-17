Szibériai hideg rúgja ránk az ajtót vasárnap
2026. január 17. szombat 19:10
Az északkeleti országrészben várható a leghidegebb vasárnapra virradóra: nagy területen csökken mínusz 10 Celsius-fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz 15, a határ közelében pedig mínusz 20 fok köré csökkenhet a hőmérséklet - derül ki a HungaroMet Zrt. szombat délutáni videójából.
A cég honlapján látható előrejelzés szerint hideg, kontinentális eredetű légtömeg érkezik északkelet felől, valamint délkeletről, a Vaskapu-szoros irányából. A következő napokban egyre inkább a délkeleti irány lesz a meghatározó és a hideg levegő nyomában felszakad a felhőzet a Duna vonalának tágabb környezetében.
Vasárnapra virradóra északkeleten várható a leghidegebb. Másutt még lehetnek felhők és ismét terjeszkedik a köd és rétegfelhőzet éjszaka, így az ország délnyugati kétharmadán jellemzően 0 és mínusz 8 fok közötti minimumok várhatók.
Vasárnap napközben fokozatosan zsugorodik a köd és a rétegfelhőzet, egyre többfelé süthet ki a nap, de elsősorban a főváros környezetében, az Alföld középső és déli részén lehetnek olyan területek, ahol egész nap marad a zárt felhőtakaró.
Az északkeleti országrészben van nagy esély zavartalan napsütésre. Napközben is általában fagypont körül alakul a hőmérséklet. A fagypont alatti hőmérsékletű, napos területeken is tovább csökkenhet a hótakaró.
Az előrejelzés szerint a következő napokban a kontinentális eredetű légtömeg hatására száraz, néhol napos időre kell számítani, de a csúcshőmérséklet egyre alacsonyabb lesz, és hideg, több helyen zord éjszakára kell készülni, különösen a jövő hét első felében.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Változik a menetrend Baranyában,...
- Szibériai hideg rúgja ránk az ajtót...
- Íme, Orbán Viktor nagyívű terve:...
- Már egyenesen veszélyes Pécsett a...
- Célba értek az első ingyenes...
- Várhatóan csökken a...
- Megkezdődött az életveszélyes...
- Jelentkezőket toboroznak a...
- Rengetegen élnek a MÁV új kedvezményével
- A rendőrság irányítja a rászorulóknak...