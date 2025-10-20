Szeles, borult, hűvös és esős nap vár ránk kedden

Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de keleten, északkeleten derült idő valószínű reggelig, utána viszont döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég.

Csapadék éjfélig nem várható, az éjszaka második felétől a Dunántúlon és a főváros tágabb térségében, holnap napközben már északkeleten is előfordulhat kisebb, időszakos eső, záporeső.

A délkeleti, déli szél napközben nagy területen megélénkül, de északkeleten nagyrészt mérsékelt marad a keleties légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet hazánk délnyugati felén 4 és 11, északkeleten -5 és +3 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden az Északi-középhegység tágabb környezetében 5, 13, máshol 14, 20 fok között várható.