Pénteken megdőlt az országos melegrekord
2025. szeptember 06. szombat 12:35
Megdőlt az országos melegrekord pénteken - közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.
Azt írták: pénteken folytatódott az elmúlt napok nyárias, átlagosnál melegebb időjárása, az ország nagy részén 30 Celsius-fok felett alakultak a délutáni csúcsértékek.
Hozzátették: a Békés vármegyei Körösladányban, illetve a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon egészen 35,1 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos napi melegrekord.
Közölték azt is, a korábbi, 35,0 fokos rekordot még 1948-ban mérték Budapesten, a Gellérthegy meteorológiai állomáson.
MTI
