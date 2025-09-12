Orbán Viktor: Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor "néha beesik a baj" néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét.

Elmondta, a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig.



Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik - közölte a kormányfő, hozzátéve, ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent.

Véleménye szerint nagy sebességgel mennek előre a dolgok a béketeremtés ügyében. Miközben az orosz-ukrán háborúra összpontosítunk, a tárgyalópartnerek nem csak erre koncentrálnak - jegyezte meg Orbán Viktor, példaként említve Oroszország integrálását a nemzetközi gazdaságba és energiaügyi kérdéseket.

A lengyelek történelmi barátaink, ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását érinti, Magyarországnak elsőként kell reagálnia - fogalmazott.

Ursula Von Der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szerdai beszédével kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte, három és fél éve viseljük egy háború mindenfajta következményeit, miközben a háborúhoz nincs közünk, abban sosem vettünk részt.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a nyugati politikai elit, Von der Leyen vezetésével, bele akarja tolni a közép-európaiakat a háborúba.

Az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, a közvélemény támogatása hullámzó, ugyanakkor a közvélemény-kutatásokban nem hiszek. Az azonban nyilvánvaló, hogy a bizottság elnökének politikai alapvetései hibásak.

A miniszterelnök szerint felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, a szankciókat, a kereskedelmi és a migráció politikát, ugyanis jelenleg Von der Leyen elhibázott vezetésével a szakadék felé tart az Európai Unió.

A bizottság elnöke elhibázott politikai alapvetéseket képvisel - jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar politikának van egy hagyománya, amely szerint a pártok egy része mindig a külföldi erők szolgálatában áll. Brüsszelnek van ma Magyarországon pártja, a Tiszának és a DK-nak hívják - tette hozzá. Mint jelezte, ha az emberek őket hatalmazzák fel a kormányzásra, akkor ne lepődjenek meg azon, ha az elhibázott brüsszeli politika megjelenik Budapesten.

Kiemelte, hogy Brüsszel pénzeli és mentelmi ügyekben zsarolja a Tiszát. Brüsszelben van egy erőközpont, ami néhány magyar pártvezetőt akar hatalomra juttatni, hogy a brüsszeli gazdaság- és energiapolitika érvényesüljön Magyarországon is.

Az egész mögött a pénz van: a cégek nagyobb profitot akarnak és megsarcolják a magyarokat - tette hozzá. A miniszterelnök kiemelte, hogy a Tisza azért akarja megemelni az adókat, mert el akarja engedni a multik adóját. Brüsszel ezt követeli - húzta alá.

A Tisza-adóról szólva a kormányfő elmondta: egy átlagos jövedelem esetében 240 ezer forint elvonását jelentené a Tisza Párt által bevezetendő progresszív adózás. Hozzátette, ez egy pedagógus esetében éves szinten 360 ezer, katonák esetében 460 ezer, az orvosoknál pedig több mint 3 millió forint extra kiadást jelent.

Jobb, ha erről előbb beszélünk, nehogy az legyen, hogy a választások után a választók azt mondják, megvezettek bennünket - jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, Magyarországon még nincs lehetőség a magasabb adók bevezetésére.

- Még hosszú időn keresztül Magyarország nem lesz olyan erős, hogy lemondhassunk az alacsony adókról. Nekünk arra van szükségünk, hogy mindenkinek tiszteletben tartsák a tulajdonát, a vagyonát, fizetését, magánéletét - emelte ki a kormányfő, aki szerint 1-2 évtizedig még alacsony adózásra van szükség hazánkban.

Orbán Viktor az Otthon start program iránti nagy érdeklődés kapcsán elmondta, hogy erre számítottak. Mint jelezte, megoldás kell, hogy egész nemzedékek ne érezzék azt, hogy elestek a lehetőségtől, hogy saját ingatlanjuk legyen. Magyarországon ez komoly gond volt volt évek óta - tette hozzá.