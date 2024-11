Orbán Viktor: Trump akkora győzelmet aratott, hogy nem csak a Holdról, a Marsról is látszik

Ha két éven keresztül arról győzködted a világot, hogy a háború jó, a béke rossz, a szankció jó, a szankciókat bírálni rossz, úgy nehéz meggyőzni a világot ennek ellenkezőjéről - mondta Orbán Viktor a a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök szerint a háború, az elmúlt két év nagy károkat okozott a világnak és Magyarországnak is.

Ha négy éve Donald Trump nyerte volna az amerikai választásokat, nem lett volna háború, mert lett volna egy erős vezetője az Egyesült Államoknak. Nagy árat fizettünk ezért a négy évért. De ennek most vége van. Trump most akkora győzelmet aratott, hogy nem csak a Holdról, hanem a Marsról is látszik - jelentette ki a kormányfő, aki szerint ha Amerika új elnöke háború helyett békét akar, migránsellenes és családvédő politikát folytat, az nyomot hagy a világban.

Orbán Viktor úgy vélte: az USA ki fog szállni a háborúból, hiszen a választásokon nyertes republikánus jelölt igazi üzletember, aki gyűlöli a konfliktusokat. Európa pedig nem tudja egyedül finanszírozni az orosz-ukrán háborút, noha még egyesek úgy gondolják, hogy ez lehetséges.

- „Nő azoknak a száma, akik csöndben maradnak, illetve azok száma is, akik szerint alkalmazkodni kell az új helyzethez. Itt vagyunk mi, akik a kezdetektől fogva azt mondjuk, hogy legyen béke" - fogalmazott a miniszterelnök, aki az Európai Politikai Közösség Budapesten tartott tegnapi csúcstalálkozójának, illetve a mai, informális EU-csúcsnak a kapcsán megköszönte a budapestiek türelmét, és köszönetet mondott a szervezőknek, akik szerinte fantasztikus munkát végeztek.

Úgy vélte, hogy a delegációk, amikor elmennek, azt mondják majd, látva magyar fővárost és a szervezést, hogy egy nap népnél járt.





Orbán Viktor felidézte: négy hónappal ezelőtt járt Moszkvában, Kijevben, beszélt a kínai elnökkel, a török elnökkel, Joe Biden amerikai elnökkel és Donald Trumppal is.

- Leírtam már akkor, hogy mi fog történni. Most pontosan ott tartunk, ahol akkor mondtam. Mindezt nem azért, mert jövőbe látó képességeink vannak, hanem azért, mert ha kommunikálunk, megértjük, mi fog történni - hangsúlyozta, és úgy vélte, a legnagyobb gond ma a kommunikáció hiánya.

A kormányfő hozzátette: közvetlen összefüggés van a világban zajló mostani változások és az emberek zsebében levő pénz között. Ha nem lett volna háború, sokkal jobb állapotban lenne a gazdaság Európában - jegyezte meg, és úgy folytatta, hogy a gáz drága, ezt kell elsőként orvosolni.

- „Meg kell találnunk azt az európai energiaszabályozást, ami nem teszi tönkre az európai vállalkozásokat és családokat" - jelentette ki, és arra figyelmeztetett, hogy „a többiek jobban szenvednek, mint mi", ezért érdemes a többieknek is a magyarokra figyelniük. - „Ez lesz a mai nap legfontosabb témája" - hangsúlyozta a miniszterelnök ezután visszatért az amerikai választásokra. Arról beszélt, hogy most már lehet abban bízni, hogy „a 2025 a béke éve lesz", így a kormány is a békére készülve tudnak gazdasági javaslatokat tenni. Ennek része Orbán Viktor szerint a 13. havi nyugdíj állandósítása, az olcsóbb lakhatás megoldása.

Ez mind azért van, mert mint fogalmazott „mi, magyarok, jó lóra tettünk".

Vagyis a béke és az amerikai választás oldalán is jó helyre állt nemzet. Szerinte azonban ezt kell csinálni az Amerika-Kína konfliktusban is, ahol „nem egyik vagy másik oldalra kell állni, hanem a magyarokéra". Orbán Viktor ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy

„Nem vagyunk kicsik, ez egy nagy nemzet. Láttam sikeres országokat ugyanekkora mérettel."

A kormányfő szerint ha az embereknek feltennék a kérdést, hogy miért is tartanak politikusokat, akkor valószínűleg azt a választ adnák, hogy kell lenniük olyan embereknek, akiknek az a dolguk, hogy megpróbálják megérteni a jövőt. Ez nem mindig látszik a mai világban, de a politikusok elvileg arra valók, hogy azon gondolkodjanak, mi fog történni - fogalmazott. Ezt követően kell akcióterveket csinálniuk a politikusoknak.

- Én ezen dolgozom, és azt tudom mondani, megértettük, mit hoz a jövő, jó terveket hoztunk létre, óriási lehetőségek előtt állnak az emberek - mondta Orbán Viktor, aki úgy látja, sem szellemileg, sem politikailag nincs felkészülve Európa arra, hogy meghozzon olyan döntéseket, amelyekre most lesz szükség, miközben az európai bajoknak legfontosabbika az, hogy a gázért négyszer akkora árat fizet egy cég, mint az ugyanabban az iparágban dolgozó amerikai, míg az áramért háromszor annyit. Ezt ki kell javítani, teljesen új szabályozásra van szükség, figyelmeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: az, hogy hazánkban olcsóbb a gáz meg az áram, olyan versenyelőny, amelyet az ember akkor tud észlelni, ha kilép a nemzetközi térbe.

A miniszterelnök a migrációról szólva emlékeztetett: az olasz kormány remek törvényeket hozott, amelyek segítségével a migrációt meg lehet fékezni. Azonban az olasz bíróság elküldte ezeket Brüsszelbe, ahol van egy föderalista bírói kultúra, egy bírói aktivizmus, amely azt fogja mondani, hogy a jogszabályok ellentétesek az uniós jogszabályokkal. - „Mi föllázadtunk ez ellen" - emlékeztetett a kormányfő, aki a nemzeti konzultációval kapcsolatban azt mondta: a magyar kormány ereje pedig attól függ, hogy az emberek mennyire támogatják.



„Nem azért tudok lázadni Brüsszelben és vagyok még életben, mert ügyesen csinálom. Hanem mert mögöttünk van a józanul gondolkodó magyar családok többsége"

- mondta Orbán Viktor, aki végezetül arra kért mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt, és ezzel adjon erőt a magyar kormánynak.