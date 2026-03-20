Orbán Viktor szerint nem érdemes kötözködni Magyarországgal

Nem érdemes kötözködni Magyarországgal. Az ukránokkal a vitánkat elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül "rengeteg kártya van a kezünkben" - jelentette ki a magyar miniszterelnök pénteken a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján.



Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy meg lehet-e kerülni Magyarországot az Ukrajnának szánt hitel folyósításában, igenlő választ adott, hozzátéve: ezt ő maga javasolta már decemberben is.

Ha valaki támogatni akarja Ukrajnát, oda akarja adni a belga vagy a német emberek pénzét Ukrajnának, adja oda nemzeti alapon - szorgalmazta, kiemelve:

azért akarnak az EU-n keresztül hitelt nyújtani, hogy elfedjék, ez a belga meg a német emberek pénze.

Kitért arra is: az ukránokkal a vitánkat mi elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül vannak más eszközök is a kezünkben. Nekünk vannak más eszközeink is. "40 százaléka Ukrajna villamosenergia-ellátásának Magyarországon keresztül megy, ahhoz még hozzá sem nyúltunk. Folyamatosan új szankciós csomagokat akarnak bevezetni, az egyhangúságot igényel. Majd nem adjuk meg. Hasonlóképpen a következő hétéves költségvetésen az ukránoknak pénzt akarnak adni. Majd nem hagyjuk jóvá" - jelezte.

Összegzése szerint "rengeteg kártya van a kezünkben", ezért nem érdemes kötözködni Magyarországgal.