Orbán Viktor szerint nem érdemes kötözködni Magyarországgal
2026. március 20. péntek 14:07
Nem érdemes kötözködni Magyarországgal. Az ukránokkal a vitánkat elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül "rengeteg kártya van a kezünkben" - jelentette ki a magyar miniszterelnök pénteken a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján.
Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy meg lehet-e kerülni Magyarországot az Ukrajnának szánt hitel folyósításában, igenlő választ adott, hozzátéve: ezt ő maga javasolta már decemberben is.
Ha valaki támogatni akarja Ukrajnát, oda akarja adni a belga vagy a német emberek pénzét Ukrajnának, adja oda nemzeti alapon - szorgalmazta, kiemelve:
azért akarnak az EU-n keresztül hitelt nyújtani, hogy elfedjék, ez a belga meg a német emberek pénze.
Kitért arra is: az ukránokkal a vitánkat mi elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül vannak más eszközök is a kezünkben. Nekünk vannak más eszközeink is. "40 százaléka Ukrajna villamosenergia-ellátásának Magyarországon keresztül megy, ahhoz még hozzá sem nyúltunk. Folyamatosan új szankciós csomagokat akarnak bevezetni, az egyhangúságot igényel. Majd nem adjuk meg. Hasonlóképpen a következő hétéves költségvetésen az ukránoknak pénzt akarnak adni. Majd nem hagyjuk jóvá" - jelezte.
Összegzése szerint "rengeteg kártya van a kezünkben", ezért nem érdemes kötözködni Magyarországgal.
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Facebook box
Megosztás
