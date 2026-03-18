Orbán Viktor szerint baj van a toronyban odaát
2026. március 18. szerda 14:43
A tiszások azt hitték, komolyan elhitték, hogy Magyarországon lehet ukránbarát politikával választást nyerni - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy "a tiszások tegnap azt mondták, hogy Egerben ázsiai emberek előtt lépett fel", azt válaszolta, "baj van a toronyban odaát".
Hozzátette, hogy a tiszásokat megérintette a vereség szele, "most a magyarok előjöttek: Békemenet, Kaposvár, aztán Eger".
"Azt hitték szerintem, komolyan elhitték, hogy Magyarországon lehet ukránbarát politikával választást nyerni, különösen úgy, hogy Brüsszel is megtámogatja őket, és látják, hogy nem. Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik, jókat fogunk derülni a következő napokban" - fogalmazott a miniszterelnök.
MTI
