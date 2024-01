Orbán Viktor: nincs az a pénz, amiért Magyarország migránsokat engedne be

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a magyar gazdaság bebizonyította, hogy az uniós források nélkül is válságálló. A kormányfő hozzátette: nincs az a pénz, amiért, amiért Magyarország beengedné a migránsokat és kitenné a magyar gyermekeket az LMBTQ-propagandának. Orbán Viktor közölte, a megnyitott uniós források lehetővé teszik, hogy a tanároknak járó béremelési program 6 helyett 3 év alatt teljesüljön.

A szlovák miniszterelnök látogatása kiemelkedő esemény volt, hiszen mára lényegében csak pozitív részei maradtak a két ország közötti kapcsolatoknak, nagyon régen volt ilyen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő szerint eljutottunk oda, hogy a Szlovákia és Magyarország közötti határ menti élet sokkal könnyebb lett, hiszen a korábbi tíz-egynéhány átkelő helyett mára mintegy negyven van.

A másik miniszterelnöki látogatás 2024-ben, a vietnami kormányfő érkezése volt, hiszen szinte minden fontos nemzetközi felmérés szerint Vietnam ott van a világ tíz legdinamikusabban fejlődő országa között. Szeretnénk, ha az ott felhalmozódott jelentős tőke egy része befektetés formájában ide érkezne és azt is, ha magyar üzletemberek befektetőként jelennének meg ott - mondta Orbán Viktor.

Aktuális és mélyebben rejlő okai vannak annak, hogy az Európai Bizottság elnöke a héten komoly kritikákat fogalmazott meg Magyarországgal szemben. Az aktuális az, hogy választások lesznek, és ilyen helyzetben számos olyan vezető van, aki „túl akar élni" - mondta Orbán Viktor.

Hozzátette, amikor nincs választás, akkor lehet „mismásolni" az európai politikában, ám amikor jön a választás, akkor egyenesen kell beszélni az emberekkel, és ez történt most. Ursula von der Leyennek vannak ambíciói, meg kellett mondania, hogy mi a baja a magyarokkal - közölte a miniszterelnök.

A valódi okok azok, hogy nem engedjük be a migránsokat és az LMBTQ-aktivistákat.

Nincs az a pénz, amiért megengedjük, hogy „ellakják" az országunkat és amiért LMBTQ-aktivistáknak adnánk a gyerekek és unokáinkat - fogalmazott a kormányfő, megjegyezve, hogy nem lehet minket pénzügyileg megzsarolni, ezek fontosabb kérdések, mint a pénz.

Az EP-választáson épp ezekről a kérdésekről lesz szó - hangsúlyozta.

A magyar igazságszolgáltatási és közbeszerzési rendszerrel semmi baj nincsen, ezt

Brüsszelben is elismerték többször is: a valódi probléma a migránskérdés, a gender, valamint a háború - emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a mi nemzeti összetartozásunk 1000 évre nyúlik vissza, Nyugaton ez csak pár száz évre. Hozzátette: a nemzeti konzultáció pedig ezt bizonyítja. Arról szól, hogy ez az összetartozás még megvan. A kormányfő szerint ez egy óriási előnye ennek a közösségnek, mert együtt mindig könnyebb boldogulni a világban, mint egyedül. 2023 a nehézségek éve volt, de az, hogy ezen túljutottunk, az megerősít a magyarokban az összetartozást.

Az uniós forrásokról a miniszterelnök elmondta, hogy 2023-ban a magyar emberek bebizonyították, hogy a magyar gazdaság EU-s pénzek nélkül is válságálló, hiszen épp akkor nem jött uniós pénz, amikor válságban voltunk.

Jó, ha van uniós pénz, de a magyar gazdaság terültén ez nem sok összeg. Ráadásul nem csak jön, hanem be is kell fizetnünk, szóval nettóban számolva ez még kevesebb.

Az uniós pénzek gyorsítanak minket. Erre példa, hogy a kormánynak volt egy tanárbéremelési programja, ami 6 éves terv. Ezt az uniós pénzekkel 3 év alatt végre tudja hajtani a kormány.

Most az reméljük, hogy a gyerekeinkkel foglalkozó tanárok munkájának minősége is emelkedni fog - tette hozzá a miniszterelnök.

„Amiért mindig egy kicsit izgulok, az a 13. havi nyugdíj" - jegyezte meg a kormányfő, aki elárulta, hogy minden évben komoly beszélgetése van a pénzügyminiszterrel arról, hogy ezt biztos ki tudják-e egy összegben fizetni. „Idén azonban már biztosan mondhatom, ki" - fogalmazott Orbán Viktor.

Az inflációval kapcsolatban az a nagy kérdés, hogy ismét felugrik-e a korábban tapasztalt magas szintre, a miniszterelnök szerint viszont ennek a veszélye jelenleg itthon minimális.

A kormányfő leszögezte, a gazdasági növekedés kérdése a fontosabb, hogy „nyugodtan, higgadtan, nem ütemet tévesztve, de fokozatosan segítsük, hogy a vállalkozók beruházzanak", ehhez kellenek az alacsonyabb hitelkamatok is. Már az is nagy segítség a kormány részéről, hogy nem avatkozik be a jegybank dolgába - tette hozzá.