Orbán Viktor: az Amerikától kapott pénzügyi védőpajzs más, mint a baloldal által felvett IMF-hitel
2025. november 14. péntek 09:00
A baloldal által korábban felvett IMF-hitelnek súlyos gazdasági következményei voltak a magyar emberekre nézve, míg az Egyesült Államok által Magyarországnak biztosított pénzügyi védőpajzs arról szól, hogy a nemzetközi pénzvilágban létező eszközökkel meg tudják segíteni egymást a baráti viszonyban álló országok - mondta a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Kérdésre válaszolva Orbán Viktor "kínban fogant szamárságoknak" nevezte a múlt heti washingtoni tárgyalásaival kapcsolatos ellenzéki állításokat, amelyek gigahitelként értékelték az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsot, és a 2008-as IMF-hitellel is párhuzamot vontak.
"Hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?" - tette fel a kérdést a miniszterelnök.
Hozzátette: az IMF-hitel, amelyet a baloldal vett fel, valóban arról szólt, hogy cserébe mindenfajta belgazdasági intézkedéseket vártak el, például a 13. havi nyugdíj vagy a 13. havi bér elvételét. "Való igaz, hogy a baloldali kormányok az IMF-fel olyan megállapodást kötöttek, amelyek nagyon súlyos intézkedéseket tartalmaztak a magyar emberekre nézve, ezért küldtem haza az IMF-et" - fogalmazott.
Értékelése szerint az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsnál viszont arról van szó, hogy a nemzetközi pénzvilágban létezik 4-5 olyan eszköz - ezeket részben jegybankok, részben kormányok használják - amellyel egymást meg tudják segíteni a baráti viszonyban álló országok, ha valamelyikük bajba kerül.
Hangsúlyozta: ha valamilyen nemzetközi spekulációs támadás éri a magyar forintot - amit rendszeresen látnak - akkor ezek az eszközök működésbe lépnek. Jelezte: most ezen eszközök számbavétele zajlik, ezeknek nagyjából leírják a "kontúrjait", és amikor szükség van valamelyikre, akkor Magyarország bejelentkezik az amerikaiaknál és lehívja azokat.
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
