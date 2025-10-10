Orbán Viktor: a Tisza Párt végrehajtaná Brüsszel utasítását az adóemelésről
2025. október 10. péntek 10:22
A Tisza Párt - ha kormányon lenne - végrehajtaná a brüsszeli utasítást, hogy emeljenek adót és a pénzt küldjék Ukrajnába - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című, Kolozsvárról sugárzott műsorában pénteken.
A miniszterelnök hozzátette: miután a Tisza nincs és reményeik szerint nem is lesz kormányon, ezért nem tudja elvenni a magyarok pénzét, "nem csak a most, hanem a jövőben sem".
Hangsúlyozta: a Tisza Párt brüsszeli projekt, Brüsszelben hozták létre, hogy "a nemzeti magyar kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát és ukránbarát kormánnyal". Hozzátette: Brüsszel szerint kell a pénz Ukrajnába, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon. Az egyik ötlet, hogy pénzt szerezzenek az, hogy elveszik az európai emberektől, például a magyaroktól magasabb adókkal.
Arról is beszélt: a Tisza Párt a Bokros Lajos, Surányi György, Petschnig Mária Zita-féle gazdaságpolitikai iskolát követi, amely alapvetően magasabb adókat szeretne, az egykulcsos adótól "vért hány", és szeret társadalmi mérnökösködni, aminek a lényege, hogy a pénzt elveszik az emberektől és visszaosztják a saját elképzeléseik szerint.
Ezzel szemben a kormánypártok azt képviselik, hogy a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája - jelentette ki. Ennek lényegét úgy foglalta össze: ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, ha ők döntik el, mit akarnak csinálni a pénzükkel.
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
