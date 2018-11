Orbán: vannak, akik

A migránskártya és a migránsvízum ügye is azt mutatja, hogy a bevándorlást támogatók védekezés helyett "szállítmányozási ügynökségként" fogják fel az európai intézményeket, szerintük ugyanis ez a kontinens érdeke - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Mindezt Magyarország szempontjából különösen előnytelennek nevezte, jelezve ugyanakkor, hogy csak az európai parlamenti (EP) választás után vár minőségi változást.



Az úgynevezett migránskártyákról a kormányfő azt mondta: miközben a pénzmosás elleni harcra hivatkozva folyamatosan "szorongatják az európai emberek torkát a hatóságok" - rögzítik a tranzakciókat, a neveket -, aközben valakik - úgy tűnik, az Európai Bizottság - névtelen bankkártyákat osztogatnak olyanoknak, akiket nem ismerünk, nem tudni, mit akarnak, és akik közül sokan válnak terroristává, bűnözővé, tehát fenyegetik az európai emberek biztonságát.



Jogos a kérdés, hogy ez miért történik, honnan van a pénz, az EU esetleg a saját - a magyarok által is befizetett - pénzét adja-e - tette hozzá, megjegyezve, hogy a Fidesz EP-képviselői az ügyet nem hagyják annyiban, fel akarják deríteni.



A "migránsvízumot" úgy kommentálta: ez egy olyan kapunyitás, amelyen keresztül az ár ismét betörhet Európába.



Az EP egyszer már leszavazta a humanitárius okokra hivatkozva adandó uniós belépési engedélyt, de most újra napirendre vetetik, és "le akarják nyomni a torkunkon" - mondta Orbán Viktor.



Szerinte egyébként a mandátumukat hamarosan elveszítő európai politikusok közül sokan "kapuzárási pánikban" vannak, és a szívüknek kedves ügyeket, köztük a migránskérdést még gyorsan le akarják zárni.



A brit uniós kilépéssel, a Brexittel kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott: miután Brüsszel nem tudta kívül tartani a migránsokat Európán, így nem tudta benntartani Nagy-Britanniát az Európai Unióban.



Brüsszel komoly politikai hibákat vétett, amelyek elvezettek a Brexithez - mondta a kormányfő.



Ugyanakkor az a dokumentum, amelyet a vasárnap esedékes rendkívüli EU-csúcs előtt kézhez vett, magyar szempontból kielégítő, megvédi az Egyesült Királyságban élő és dolgozó magyarok érdekeit - közölte Orbán Viktor, kijelentve: a magyar munkavállalók jogai nem fognak sérülni.



Arról is beszélt, hogy két országban szokták megkérdezni az emberek véleményét EU-s ügyekben: Magyarországon és Nagy-Britanniában.



A magyarországi konzultáción és népszavazáson a magyarok azt a választ adták, hogy "több nemzeti szuverenitás, kevesebb Brüsszel", a britek pedig még ennél is tovább mentek, azt mondták, "kifelé Brüsszelből" - fejtette ki. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a magyar kormány még újsághirdetést is adott fel - meg is feddte érte a brit választási iroda - a britek unióban maradásáért.



A rádióinterjúban téma volt Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök menekültstátuszának ügye is, amelyről a kormányfő azt mondta: a bevándorláspártiak és az ezt az ügyet támadók személyi és szervezeti szinten is "pontosan egybeesnek".



Szerinte azok a szervezetek, amelyek az ügyet leginkább a magyar kormány szemére hányják, mind Soros György szervezetei, és miután Macedóniában miniszterelnökként Gruevszki lépett fel a legkeményebben a Soros-féle hálózatokkal szemben, ezért "nyomon követik az életét".



Kifejtette: Nikola Gruevszki macedón miniszterelnökként a migráció szempontjából egy kulcsországot vezetett, és nélküle sokkal nehezebb lett volna megvédeni a magyar határt, ezért mindig is szövetségesként tekintettek rá és országára. Felidézte: Gruevszki volt az első balkáni politikus, aki kerítést épített, elkezdte feltartóztatni a migránsokat, amihez Magyarország segítséget adott.



"Az ember tisztességesen bánik a szövetségeseivel. Ha hozzánk fordul, akkor jár neki a tisztességes eljárás" - jelentette ki Orbán Viktor, megjegyezve azt is: örül annak, hogy nem ez az első eset, amikor egy másik állam volt vezetője úgy gondolja, Magyarországon tisztességes eljárásban lehet része.



Kitért továbbá arra, hogy a menekülteljárást nem a kormány folytatja le, hanem a hatóság, és "minél messzebb tartja magát a kormány az ilyen eljárásoktól, az annál jobb". A kormánynak csak az a dolga - közölte -, hogy biztosítsa a fair eljárás kereteit, majd elfogadja a hatósági döntést, "most is ez történt".



Nikola Gruevszki Magyarországra utazásáról annyit mondott: "van az egésznek egy izgalmas története", "minden krimi izgalmas".



A volt macedón miniszterelnökkel szembeni bírósági ítéletekkel kapcsolatban azt mondta: fontosnak tartja, hogy a magyar kormány ezeket ne kommentálja. Annyit megjegyzett, hogy Macedóniában bonyolult politikai csaták zajlanak, és az igazságszolgáltatás ennek része, de ő maga sem tudja, hogy mi igaz és mi nem, mert ezt szinte lehetetlen eldönteni.



"Bennünket nem befolyásolnak macedóniai eljárások, bennünket az érdekel, hogy az ide beadott kérelem jogilag megalapozott-e, a hatóságok tisztességes eljárást folytattak-e le, betartották-e a szabályokat, és ha meghozták a döntésüket, azt tiszteletben kell tartani" - fejtette ki, kijelentve: garantálni fogják a menekültstátuszt megkapott emberek biztonságát Magyarországon.



A macedónok által benyújtott kiadatási kérelemről szólva hozzátette: annak is van egy jogi menete, a magyar hatóságok megvizsgálják majd, és véleményt mondanak.