Negyvenegy határsértőt tartóztattak fel hétvégén

Negyvenegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken kettő, szombaton 17, vasárnap egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az ország belsejében 21 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 70 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - november 3-tól 9-ig - a feltartóztatottak száma 97 volt.

Embercsempészés miatt négy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.