Negyvenegy határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. november 24. hétfő 07:50
Negyvenegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken kettő, szombaton 17, vasárnap egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében 21 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 70 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - november 3-tól 9-ig - a feltartóztatottak száma 97 volt.
Embercsempészés miatt négy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
