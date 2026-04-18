Napsütéssel indul a vasárnap, aztán érkezik a fordulat
2026. április 18. szombat 18:47
Változó mennyiségű fátyol- és napközben képződő gomolyfelhő mellett alapvetően sok napsütésre, száraz időre lehet számítani, majd vasárnap délután északnyugat felől hidegfront érkezik.
A front mentén erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen alakul ki eső, záporeső, a nyugati megyékben akár zivatar is.
Holnap átmenetileg déliesre, majd a front mögött északnyugatira fordul az áramlás, melyet csapadékgócok környezetében erős széllökések is kísérhetnek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is hűlhet a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 20 és 24 fok között várható.
MTI
