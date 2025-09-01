Napsütéssel indul a kedd, aztán érkeznek a felhők
2025. szeptember 01. hétfő 20:12
Éjszakára általában kiderül az ég, néhol párásság, foltokban köd előfordulhat. Kedden mindenütt napos idővel indul a nap, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet.
Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar.
A délies, holnap estétől az egyre nagyobb területen északira forduló szelet kísérhetik élénk lökések.
Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, a szélvédett északi völgyekben számíthatunk az alacsonyabb értékekre.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő.
MTI
