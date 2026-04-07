Napsütéses, szép napunk lesz szerdán is

Szerdán a napos délelőttöt követően a Dunától keletre egyre több gomolyfelhő képződik, így ott egyre több helyen befelhősödhet az ég, míg a Dunántúlon folytatódik a napos idő.

Estétől keleten helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat.

Az északi, északnyugati szél ma sokfelé, holnap inkább már csak az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon lehet erős.

Éjszakára átmenetileg veszít erejéből a légmozgás, de többfelé így is élénk marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge fagyra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 9 és 16 fok között alakul.