Megérkeztek az ötös lottó nyerőszámai, nézze meg, nyert-e!
2025. szeptember 13. szombat 19:58
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
4,
7,
36,
86,
90.
Nyeremények:
Telitalálat szelvény nem volt, így a jövő héten a várható főnyeremény 1 milliárd 200 millió forint lesz.
A 4 találatos szelvények nyereménye 1 309 380 forint,
a 3 találatosoké 20 215 forint,
a 2 találatosoké pedig 2600 forint.
Jokerszám: 444983
MTI
