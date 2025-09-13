Megérkeztek az ötös lottó nyerőszámai, nézze meg, nyert-e!

2025. szeptember 13. szombat 19:58

Megérkeztek az ötös lottó nyerőszámai, nézze meg, nyert-e!

 

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

 

Nyerőszámok:

 
4,
7,
36,
86,
90.

Nyeremények:

Telitalálat szelvény nem volt, így a jövő héten a várható főnyeremény 1 milliárd 200 millió forint lesz.

A 4 találatos szelvények nyereménye 1 309 380 forint,
a 3 találatosoké 20 215 forint,
a 2 találatosoké pedig 2600 forint.

Jokerszám: 444983

 

MTI