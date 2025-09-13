Négyes karambol miatt lezárták a 6-ost Pécs határában
2025. szeptember 13. szombat 15:57
Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában szombat délután, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.
A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak - írták, hozzátéve: a helyszínen vannak a mentők is.
MTI
