Négyes karambol miatt lezárták a 6-ost Pécs határában

Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában szombat délután, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak - írták, hozzátéve: a helyszínen vannak a mentők is.