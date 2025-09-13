Itt a fordulat: eső, szél, lehűlés jön vasárnap
2025. szeptember 13. szombat 19:00
Estétől nyugat felől fokozatosan beborul az ég, csak vasárnap délután kezdhet el nyugat felől szakadozni a felhőzet.
A frontális csapadékzóna az éjszaka második felében éri el hazánkat, nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záport, sőt zivatarok is kialakulhatnak.
Vasárnap a front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 20 fok között valószínű, de a kezdetben még kevésbé felhős északkeleti hidegre hajalmos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délkeleten akár 25 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet a délelőtti órákra.
