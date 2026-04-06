Még kedden is napos, kellemesen meleg nap vár ránk
2026. április 06. hétfő 15:59
Éjszaka a gomolyfelhők feloszlanak, hazánk északkeleti felén nagyobb területen kiderül az ég, ezzel szemben a déli, délnyugati országrész fölött összefüggő, zárt felhőtakaró terjeszkedésére van kilátás - ennek szakadozását, gomolyosodását követően kedden nagyrészt gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk.
Délután, este az északkeleti tájak fölé azonban több vastag felhőtömb, ezzel együtt egy-egy záporos csapadékgóc is besodródhat.
A délnyugati országrész kivételével ma estig az északnyugati, nyugati, holnap az északias irányú szelet sokfelé erős, ma néhol viharos lökések is kísérhetik.
Ma éjszakára nagy területen mérséklődik a légáramlás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet tág határok között várható: a derült, szélcsendes fagyzugokban fagypont alatt, míg a borult délnyugati részeken 10 fok közelében alakulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 20 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
